«الوطني للأرصاد»: استمرار الطقس الحار حتى الجمعة.. وتوقعات بسقوط أمطار السبت

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور سحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً واليوم كذلك، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والبحر، فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 51 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 12:30 ظهراً، فيما بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 26.2 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً الخميس حار وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى استمرار الطقس بعد غد الجمعة حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يتحول الطقس يوم السبت 13 أغسطس إلى غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما تتأثر الدولة بدءاً من الأحد 14 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 17 أغسطس الجاري، بامتداد منخفض جوي من الشرق، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق من الدولة، خصوصاً الشرقية والجنوبية.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن شهر أغسطس يشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وتتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتحاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خصوصاً في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين ( ITCZ)، والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خصوصاً الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

• 51 أعلى درجة حرارة تم تسجيلها أمس.