نادي الموارد البشرية يناقش سبل تعزيز تجربة الموظف

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الجلسة الافتراضية السابعة لنادي الموارد البشرية خلال عام 2022، تحت عنوان «تعزيز تجربة الموظف» تابعها قرابة 300 شخص من منتسبي النادي من داخل الدولة وخارجها.

وأكد نائب رئيس شركة «تالنت آت وورك» تود برودي، أهمية تعزيز تجربة الموظفين المهنية والشخصية وإشراكهم بشكل أكبر في بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على مستويات سعادتهم وإنتاجيتهم، وبالتالي زيادة إنتاجية المؤسسات وتعزيز مستويات رضا المتعاملين، مشيراً إلى أن المؤسسات العالمية باتت أكثر إدراكاً لأهمية تعزيز تجارب الموظفين.

وشدّد برودي على ضرورة إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية للمؤسسة، ما سيمنحهم الثقة ويولد لديهم الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه المؤسسة وأن آراءهم مهمة وخبراتهم محل تقدير قيادة المؤسسة واهتمامها، وهو ما سيعزز لديهم مستويات الولاء المؤسسي ويرفع إنتاجيتهم بشكل كبير.

يُذكر أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في عام 2010 يُعد نافذة تواصل فكري ومعرفي مهمة تجمع الآلاف من المهتمين والمختصين بقضايا الموارد البشرية.