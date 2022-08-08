طقس حار صحو غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:14 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 14:41 الجزر الثاني عند الساعة 06:23 .

بحر عمان : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.