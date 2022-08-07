غداً.. طقس حار وصحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.