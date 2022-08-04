طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03المد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:38 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 المد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الاول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.