الطقس المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س .

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 10:32 الجزر الثاني عند الساعة 23:28.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 المد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الاول عند الساعة 20:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.