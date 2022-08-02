محمد الشرقي يثمن دور المشاركين في مبادرة «معكم يداً بيد»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري الذي يؤديه العمل التطوعي في رفع الوعي الإنساني لأفراد المجتمع في الأوقات الطارئة، وإسهامه في تعزيز النسيج الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أشكال الدعم اللوجستي والميداني كافة، ومتابعة الفرق التطوعية في الفجيرة والوقوف على احتياجاتها بما يسهم في تسهيل تواجدها ميدانياً بشكل فاعل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مقر مركز الفجيرة للمعارض بالمتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار من جميع أنحاء الدولة، والمنضمين إلى المبادرة الوطنية المجتمعية الشاملة التي أطلقها مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، «معكم يداً بيد» للتعامل مع نتائج الأحوال الجوية التي تعرضت لها الإمارة خلال الأيام الماضية، بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق التطوعية بقادتها وأفرادها في جميع المهام الموكلة إليها، وعملها المتواصل في عمليات التنظيف وإزالة الأضرار ومتابعة الأسر المتأثرة، ما يؤكد تلاحم أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وتكاتفهم في مختلف الظروف.

وتوجه سموه إلى المتطوعين بكلمة شكر وتقدير لجهودهم المتواصلة.

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