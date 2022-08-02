«مبادرات محمد بن راشد» تقدم 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين من تداعيات الحالة المناخية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تقديمها دعماً غذائياً للمتأثرين بتداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سيطرت على المناطق الشرقية للدولة خلال الأسبوع الماضي، يتمثل بتقديمها 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين، خصوصاً من فئة العمّال.

وتقدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتنسيق مع بنك الإمارات للطعام وجمعية الفجيرة الخيرية، الدعم المباشر للأسر والأفراد المتضررين من تداعيات التساقط الاستثنائي للأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية خصوصاً في الفجيرة، التي سجلت أعلى كمية أمطار هطلت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً.

وتوفر المبادرة الدعم الإغاثي بصيغتين؛ حيث توفر 10 آلاف بطاقة تموينية وتمكّن حامليها من تسوق المواد الأساسية التي يحتاجونها في متاجر محددة، فيما توفر الصيغة الثانية الدعم للأفراد والعاملين المتضررين على شكل سلال غذائية بواقع 50 ألف سلة غذائية.

وتتكامل مبادرة الدعم العاجل مع مبادرات التطوع والمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية وريادة العمل المجتمعي لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات الذين حرصوا خلال الفترة الماضية على سرعة الوصول بكل أشكال الدعم والمساندة إلى المتأثرين بالأمطار القياسية التي شهدتها مناطق الدولة.

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