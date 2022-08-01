أمطار على بعض مناطق الدولة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تشهد بعض مناطق الدولة الآن هطول أمطار بكميات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، والغزيرة أحياناً.

ونشر المركز الوطني للأرصاد مقاطع فيديو لهطول أمطار على بعض مناطق الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أنه ونتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري " ITCZ" الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب فإن ذلك يؤدي إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة.

وأضاف انه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد ايضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً. ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة.

من جانبها دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة من الجهات المختصة مع توقع أن تشهد بعض مناطق الجو حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار ورياح متفاوتة الشدة تصاحبها الرعد والبرق احياناً خاصة في المناطق الشرقية والغربية بالدولة.

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