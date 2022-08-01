حملات تفتيشية للحدّ من آثار استخدام أسطوانات الغاز في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حملات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية والمطاعم في إمارة الشارقة، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات، واتخاذ كل الإجراءات للتأكد من الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي، والقضاء على الآثار السلبية لاستخدام أسطوانات الغاز.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي، المهندسة آمنة بن هده، أن الهيئة مستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف لنشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة وحماية مختلف الفئات، لتفادي أية أخطار لاستخدام أسطوانات الغاز وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة الغاز الطبيعي انتهت من تفتيش منطقة الناصرية بالكامل ومنطقتي المجرة والصجعة، والتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية في المنشآت التجارية والمطاعم، وفي حالة وجود أية مخالفات يتم إنذار المالك وإعطاؤه مهلة 14 يوماً لتعديل أوضاعه، وفي حال عدم التجاوب خلال هذه الفترة يتم تطبيق الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية يقوم بها عدد من المهندسين بإدارة الغاز الطبيعي تم تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المواصفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news