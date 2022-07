حمدان بن محمد يشكر سائق الدراجة "عبدالغفور"

An act of goodness in Dubai to be praised. Can someone point me to this man? pic.twitter.com/clEIWQQe3A

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سائق الدراجة "عبدالغفور" بعد أن ظهر في فيديو وهو يحمل قطعتي «كونكريت» من الطريق خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية وذلك بعد أن دعا سموه الجمهور إلى الإرشاد لمعرفة اسم هذا السائق صاحب العمل الخير .

و نشر سموه تغريدة شكر فيها السائق بعد التعرف عليه و شكره .

The good man has been found. Thank you Abdul Ghafoor, you are one of a kind. We will meet soon! pic.twitter.com/ICtDmmfhyY