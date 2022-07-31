حمدان بن محمد يشكر سائق الدراجة "عبدالغفور"

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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شكر  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سائق الدراجة "عبدالغفور" بعد أن ظهر في فيديو وهو يحمل قطعتي «كونكريت» من الطريق خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية وذلك بعد أن دعا سموه الجمهور إلى الإرشاد لمعرفة اسم هذا السائق صاحب العمل الخير .

و نشر سموه تغريدة شكر فيها السائق  بعد التعرف عليه و شكره  .

 

 

 

 

 

 

 

 

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