رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

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