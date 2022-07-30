خلف الحبتور يخصص 300 غرفة فندقية لدعم جهود وزارة تنمية المجتمع في إيواء الأسر المتضررة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، 300 غرفة فندقية تابعة لمجموعة الحبتور، مخصصة لتعزيز جهود وزارة تنمية المجتمع في إيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية من الدولة.

وتفوق الطاقة الاستيعابية لهذه الغرف 600 شخص، تُضاف إلى مئات الوحدات الفندقية التي وفرتها الوزارة للمتضررين من الأمطار بالمنطقة الشرقية، والتي تم حجزها في كل من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القيوين لمواصلة عملية إيواء الأسر.

وتأتي مبادرة رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور في إطار تعزيز الجهود المبذولة من مختلف الجهات وعلى كافة المستويات لضمان إنجاز عملية إيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بأسرع وأشمل ما يمكن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news