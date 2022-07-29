رئيس الدولة يهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة شعب الإمارات والشعوب الإسلامية اليوم عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد.. داعياً الله تعالى أن يجعله عام سلام وتنمية واستقرار في بلادنا والعالم أجمع.."

وأكد سموه أهمية تدبر قيم الهجرة النبوية المباركة قائلاً :" قيم الهجرة النبوية المباركة نحتاج دائماً إلى تدبرها واستلهام معانيها لأجل عالم يسوده الخير والتعاون والمحبة."

أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد.. داعياً الله تعالى أن يجعله عام سلام وتنمية واستقرار في بلادنا والعالم أجمع.. قيم الهجرة النبوية المباركة نحتاج دائماً إلى تدبرها واستلهام معانيها لأجل عالم يسوده الخير والتعاون والمحبة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 29, 2022

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