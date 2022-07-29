وزارة الداخلية : العثورعلى جثة الشخص المفقود جراء السيول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر عن العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة.

وأعربت الوزارة عن خالص عزائها و مواساتها لأسرة الفقيد وذويه ، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

تحديث للبيان الصادر من وزارة الداخلية مساء اليوم المتعلق بآخر مستجدات جهود الإسعاف والانقاذ والمساعدة التي تقوم بها الأجهزة المختصة في عدد من مناطق الدولة



#الامارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/bANTukK9f5 — وزارة الداخلية (@moiuae) July 29, 2022

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