وزارة الداخلية : العثورعلى جثة الشخص المفقود جراء السيول

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر  عن العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة.

وأعربت الوزارة عن خالص عزائها و مواساتها لأسرة الفقيد وذويه ، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

 

 

 

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