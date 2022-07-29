طرق الشارقة: الأحد آخر موعد للاستفادة من الخصم على المخالفات بنسبة ٥٠%

المصدر: مينا غالي- الشارقة

دعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مالكي السيارات، للاستفادة من نسبة الخصم المتبقية على مخالفات هيئة الطرق المواصلات في الإمارة بنسبة ٥٠%.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للخصم هو يوم الأحد المقبل الموافق ٣١ يوليو الجاري.

وتابعت الهيئة، أنه يمكن السداد من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والمقر الرئيسي للهيئة بمنطقة العزرة، وأفرع الهيئة بمدينتي كلباء وخورفكان.

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