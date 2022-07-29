وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎

المصدر:
  • احمد عابد - أبوظبي
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أعلن  المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية ، العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي عن العثور عن  6 اشخاص متوفين و استمرار البحث عن مفقود واحد خلال الأمطار والسيول الأخيرة  .

كما أعلن الطنيجي عن عودة 80% من الأفراد المتضررة مساكنهم إلى منازلهم ، مؤكداً استمرار الجهود و أن الفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

 

 

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