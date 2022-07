وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎

أعلن المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية ، العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي عن العثور عن 6 اشخاص متوفين و استمرار البحث عن مفقود واحد خلال الأمطار والسيول الأخيرة .

كما أعلن الطنيجي عن عودة 80% من الأفراد المتضررة مساكنهم إلى منازلهم ، مؤكداً استمرار الجهود و أن الفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة

The latest developments of the current weather conditions#الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/baRFgQEw7j