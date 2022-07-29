«الوطني للبحث والإنقاذ»: نقل أشخاص عالقين في الجبال إلى مواقع آمنة

المصدر: أبوظبي - وام

شارك المركز الوطني للبحث والإنقاذ في جهود الاستجابة للأحوال الجوية بتفعيل عمليات البحث والإنقاذ، باستخدام طائرات مهيأة للقيام بعمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي لتقديم الدعم للمناطق المتضررة في مختلف إمارات الدولة جراء المنخفض الجوي. وأشار المركز إلى أن طاقم الإنقاذ تمكن من نقل الأفراد العالقين بالمناطق الجبلية إلى مناطق آمنة وإنقاذ المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الدعم والعلاج اللازم، مؤكداً استعداده وجاهزيته العالية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على ممتلكات الدولة.

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