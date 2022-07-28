تعرف إلى حالة الطقس غداً.. فيديو

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة واحتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تمتد على المناطق الداخلية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:16 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:49 والجزر الاول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:39

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