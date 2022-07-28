وزارة الداخلية تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الغير مستقرة

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المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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دعت وزارة الداخلية كافة السائقين من مواطنين و مقيمين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الغير مستقرة .

ودعت الوزارة  بتجنب القيادة في المناطق المتضررة بالإضافة إلى تجنب أماكن جريان الأودية و السيول و عدم المجازفة بقيادة المركبات في مناطق تقاطع الأودية.

ونوهت على ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية وفرق العمل و عدم تداول الشائعات و الاخبار المضللة.

كما أكدت مواصلة فرق العمل المختصة في  تأمين وحماية الأفراد و الممتلكات على مدار الساعة.

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