شرطة عجمان تدعم التحول الذكي بإطلاق خدمة "طلب الكفالة" على مستوى مراكز الشرطة

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان التحول الذكي للخدمات بإطلاق خدمة "طلب الكفالة" عبر التطبيق الذكي الخاص لشرطة عجمان، دعما لهدف وزارة الداخلية المتمثل في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وتفصيلا قال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد علي جبر الشامسي، إن خدمة "طلب الكفالة" تدعم بلا شك وعد حكومة الامارات لخدمات المستقبل، وتعزز إسعاد المتعاملين بحصولهم على الخدمة دون جهد الحضور للمركز وتدعم توفير الوقت بخدمة حكومية رقمية يمكنه استخدامها أينما كان وعلى مدار الساعة.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل وعضو لجنة التحول الذكي المقدم غيث خليفة الكعبي، أن خدمة طلب الكفالة كانت فكرة مقدمة من أحد المتعاملين وتم تطبيقها على مستوى مراكز الخدمة، وتتمثل في خطوات سلسة تبدأ باستقبال طلب المعاملة عبر الخدمة المتوفرة على التطبيق الذكي شرطة عجمان، ويمكن للمتعامل إتمام جميع الاجراءات الخاصة بالخدمة ليحصل على اشعار الموافقة عن الكفالة في البلاغات البسيطة، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل دعما في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، داعيا الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق شرطة عجمان ووزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد، ومؤكداً أن شرطة عجمان تسعى جاهده لتطبيق كل ما يحقق رضا وسعادة المتعاملين وتحسين جودة الحياة.

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