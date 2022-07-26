أمطار على بعض مناطق الدولة.. فيديو
شهدت بعض مناطق الدولة، منذ صباح اليوم وحتى الآن هطول أمطار بكميات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، والغزيرة أحياناً.
ونشر المركز الوطني للأرصاد مقاطع فيديو لهطول أمطار على حتا كما نشر مقطع فيديو لهطول أمطار على طريق كلباء بالشارقة.
#أمطار على حتا الآن.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BZEHe6GVEv— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 26, 2022
#أمطار على طريق #الشارقة #كلباء حالياً.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/riD0qULv3Y— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 26, 2022
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