250 حملة لمكافحة العقارب والثعابين في دبا الحصن

المصدر: سمية الحمادي - دبا الحصن

أفاد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، التابعة للشارقة، طالب عبدالله اليحيائي، بأن إدارة الزراعة والنظافة العامة، ممثلة في قسم مكافحة الآفات، نفذت 250 حملة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوارض خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد أن قسم مكافحة الآفات نفذ عدداً كبيراً من الفعاليات الهادفة إلى حماية سكان المدينة من الآفات الصحية، مشيراً إلى أن الحملات شملت مكافحة الحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية، وحاويات النفايات. كما تمكنت إدارة العمليات في البلدية، ممثلة في قسم رقابة الأغذية، من ضبط ومصادرة 847 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتحرير 52 مخالفة لمطاعم ومحال غذائية غير مطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها.

ووجهت 214 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال اليحيائي إن إدارة العمليات في البلدية، ممثلة في قسم الخدمات البيطرية، نفذت 1515 جولة تفتيشية، وجهت خلالها 17 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم، مثل الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك. كما تم تحرير أربع مخالفات خلال الفترة ذاتها، لضمان عمل هذه المنشآت ضمن الاشتراطات والتعليمات المطلوبة.

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