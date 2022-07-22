بلدية أبوظبي تدعو عمال البناء إلى التشدد في تطبيق متطلبات السلامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت بلدية أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعوية استهدفت رفع مستوى وعي العمال بشأن العمل على الارتفاعات العالية، وتعريفهم بمخاطره، وحثهم على ضرورة استخدام معدات الحماية الشخصية.

ودعت العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى التشدد في تطبيق متطلبات الحيطة والحذر، والالتزام بعناصر السلامة المطلوبة في مجال بناء واستخدامات السقالات، مؤكدة أن «هذا الجانب يُعد عنصراً مهماً في استمرار العمل في المواقع الإنشائية، حيث تتخذ البلدية الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية وصون حياة وسلامة العمال».

وتناولت الورشة التوعوية، بالتعاون مع مؤسسة «نور الإيمان»، إجراء تقييم المخاطر وتحديثه دورياً لاستخدام السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات، وتحديد الضوابط المناسبة لمنع انهيار السقالات ومنع سقوط الأشخاص والمعدات، مع ضرورة مراعاة أعراض الخوف من العمل على الارتفاعات والظروف الجوية غير الملائمة، والتأكد من تقديم التدريب اللازم من طرف ثالث لجميع الموظفين المعنيين باستخدام وتفتيش وتركيب وتفكيك السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم لضمان سلامة استخدامها.

وشددت الورشة على فحص السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم دورياً من شخص مختص، ومن طرف ثالث إذا تطلب الأمر، والتأكد من تركيب السقالات ومنصات العمل وتفكيكها عن طريق الفريق المختص والمدرب من طرف ثالث، والتأكد من أنها آمنة للاستخدام.

كما يجب إعداد رسوم تصميم للسقالات للارتفاعات لأكثر من 10 أمتار بواسطة مهندس ذي كفاءة، واتباع هذه الرسوم عند تركيب وتغيير وفك هذه السقالات، والتأكد من استخدام جميع وسائل الحماية الشخصية المطلوبة لمنع السقوط، وتوفير الحماية الملائمة للحواف وإغلاق جميع الفتحات مع توفير لوحات تحذيرية. وحثت الورشة على وجود مشرف عمل ذي كفاءة كافية بمجال السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات، وتقديم نشرة السلامة اليومية الخاصة باستخدام السقالات لترسيخ الوعي بالمخاطر التي قد تواجه العاملين والتحقق من توفير الضوابط المطلوبة للعمل في بيئة آمنة وسليمة.

«البلدية» شدّدت على فحص السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم دورياً من شخص مختص، ومن طرف ثالث إذا تطلب الأمر.

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