2000 فرصة تدريب لطلبة التخصصات الطبية في ثلاث جامعات وطنية سبتمبر المقبل

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تعتزم توفير 2000 فرصة تدريب بالقطاع الصحي، للطلبة الملتحقون بتخصصات طبية، بالتعاون والتنسيق مع 3 جامعات وطنية، هي كلية فاطمة للعلوم الصحية وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين سيف السويدي، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم توفير 2000 فرصة تدريب بالقطاع الصحي للطلبة الذين سيدرسون بالمجال الصحي في شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون والتنسيق مع 3 جامعات وطنية، هي كلية فاطمة للعلوم الصحية وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم البدء في استقبال طلبات الالتحاق بالتدريب للطلبة، وسيكون بعض هؤلاء الطلبة ملتحقين بالتعليم الجامعي وبعضهم سيدرس دبلوم، حسب التخصص العلمي ومجال دراستهم، كاشفا أنه سيتم منح مكافآت مالية للطلبة الذين سيلتحقون بهذا البرامج التدريبية الطبية.

وتابع: " هناك نمو ملحوظ في القطاع الصحي، وطلب متزايد على الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لذلك ارتأينا ان نأخذ هذه المبادرة لتدريب مجموعة كبيرة من الطلبة المتقدمين للدراسة العام الدراسي المقبل، ولذلك سيكون القطاع الصحي أحد اهم القطاعات التي نستهدفها خلال الفترة المقبلة".

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