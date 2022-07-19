بدء تشغيل خطين جديدين للحافلات العامة في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تشغيل خطّين جديدين لخدمة الحافلات العامة هما خط F57 الذي ينطلق من محطة مترو جبل علي باتجاه جزيرة بلو واترز، وخط 110 الذي ينطلق من محطة مترو الصفا باتجاه منطقة القوز الإبداعية.

ونصحت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة باستخدام تطبيق سهيل لمساعدتهم في تخطيط رحلاتهم وتتبّع مواقع ومسارات الحافلات، وذلك عبر تحميل التطبيق على الرابط التالي

https://bit.ly/3wylR5T

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت في يناير الماضي عن عزمها تطوير 10 من خطوط الحافلات العامة في الإمارة، بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة عبر التغذية الراجعة من الجمهور (Crowdsourcing) من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم على تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي (RTA Dubai).

وتشير معلومات الهيئة انها تلقت خلال العام الماضي 7319 تفاعلا و6678 اقتراحا لخطوط جديدة للحافلات، عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي. وأفادت المعلومات بان عدد المشاركات وصل الى 413 تصويتا منها 265 تصويتا لخط حافلات القصيص -مطار آل مكتوم الدولي و641 تصويتا لخطوط أخرى مقترحة، المر الذي على ضوئه قررت الهيئة إجراء تحسينات على 10 خطوط لحافلات النقل العام في دبي.

وتعمل الهيئة على تعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل من السكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم. وتقوم الهيئة بشكل مستمر بتوفير خطوط جديدة للحافلات أو استحداث مواقف جديدة للحافلات بناءً على طلبات المستخدمين واستجابة مع الزيادة في عدد مستخدمي الحافلات العامة.

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