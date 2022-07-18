5 مناطق في دبي الأعلى طلبا على التاكسي عبر "هلا"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل 5 مناطق في دبي النسبة الأعلى في الحصول على خدمة التاكسي عبر نظام هلا الالكتروني المخصص لحجز مركبات الأجرة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري ل "الإمارات اليوم"، أن البيانات الصادرة عن الهيئة تشير الى وجود 5 مناطق تضمنت حسب الترتيب ديرة والخليج التجاري والبرشاء والرفاعة ومنطقة جميرا الدائرية.

واستحوذت منطقة ديرة الواقعة في الجانب الشمالي من مدينة دبي على النسبة الأكبر من الحجوزات بين ال 5 مناطق المذكورة. وكانت تعتبر ديرة المركز التجاري لمدينة دبي، حتى توسعت باقي أجزاء المدينة لتصبح بأكملها مركزا. تجاريا هاما. ولا تزال منطقة ديرة التي يقسمها خور دبي الى جزأين ، تحتل أهمية كبرى تجارية وتاريخية كبرى، اذ يقع فيها مطار دبي الدولي وعدد من الدوائر الحكومية من بينها دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة الأملاك والأراضي، كما تضم مجموعة هامة من الفنادق الدولية.

أما منطقة الخليج التجاري التي جاءت في الترتيب الثاني بين ال 5 المناطق، فإنها تعد شبه مدينة جديدة داخل مدينة دبي. وتم انشائها لتكون مجمع خاص للأعمال ومركز تجاري وسكني أيضاً يشكل امتداد جديد لخور دبي ابتداءً من راس الخور وحتى شارع الشيخ زايد. وتقع منطقة الخليج التجاري على مساحة تقارب ال 6 آلاف كيلو متر مربّع، وتضم منشآت مكاتب لإدارة الشركات، وأبراج سكنيّة، تخدمها شبكة من الطرقات والقنوات.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد عقدت شراكة مع شركة "كريم"، وأطلقت العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، باسم "هلا"، وذلك بهدف رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة.

وأظهرت البيانات الإحصائية ارتفاع نسبة الحجوزات عبر نظام "هلا" الالكتروني المخصص لخدمات مركبات الأجرة من 5% الى 33% من اجمالي عدد حجوزات التاكسي في امارة دبي وذلك خلال العاميين الماضيين.

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