رسالة خطية من رئيس الدولة لرئيس تركمانستان

المصدر: عشق آباد - وام

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية إلى رئيس تركمانستان، سردار بردي محمدوف، تتضمن دعوته لزيارة الدولة في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات.

سلم الرسالة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، خلال استقبال رئيس تركمانستان له بالقصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة برئاسته لتركمانستان.

ونقل المزروعي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الرئيس التركمانستاني وتمنيات سموهما لفخامته ولشعبه مزيداً من التقدم والرقي.

من جانبه حمّل سردار بردي محمدوف، وزير الطاقة والبنية التحتية، تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرقي.

وعلى هامش الزيارة التقى المزروعي نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية، رشيد ميريدوف، وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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