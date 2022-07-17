رسالة خطية من رئيس الدولة لرئيس تركمانستان

المصدر: عشق أباد – وام

تلقى رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتضمن دعوته لزيارة الدولة في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات مع تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات.

سلم الرسالة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال استقبال سردار بردي محمدوف له بالقصر الرئاسي في العاصمة عشق آباد وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة برئاسته لتركمانستان.

ونقل سهيل المزروعي، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى الرئيس التركمانستاني وتمنيات سموهما لفخامته ولشعبه بمزيد من التقدم والرقي.

من جانبه حمل سردار بردي محمدوف .. وزير الطاقة والبنية التحتية تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرقي.

وعلى هامش الزيارة التقى سهيل المزروعي .. رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وزير الخارجية وبحثا السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

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