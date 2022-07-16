7 اشتراطات صحية مُلزمة لمنشآت تحضير الأطعمة في الشارقة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

حددت بلدية مدينة الشارقة 7 اشتراطات صحية ألزمت منشآت إعداد وتحضير الأطعمة بالالتزام بها بما يكفل سلامة وجودة الغذاء الذي تتداوله، مؤكدة أنها نفذت أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية على منشآت إعداد وتحضير الأطعمة في مدينة الشارقة منذ بداية العام الجاري تماشياً مع جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بما يحقق رؤى وتوجهات الإمارة كأول مدينة صحية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يجسد استراتيجية البلدية في جعل الصحة على رأس أولويات العمل البلدي.

وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، عمر المهيري، أن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في منشآت تداول الأغذية، والتي يحرص قسم الرقابة الغذائية على التحقق من استيفائها في جميع المنشآت الغذائية بما يكفل سلامة وجودة الغذاء الذي تتداوله، وضمان صحة وسلامة المستهلكين.

وتشمل هذه الاشتراطات: الموقع المناسب للمنشأة والتصميم الجيد والمساحة الكافية للقيام بالنشاط، وأن تكون الأرضيات والجدران والأسقف ملائمة، وتوفر الإضاءة والتهوية جيدة، وأن تستخدم المنشآت معدات وأدوات مصنوعة من مواد آمنة ومناسبة لا تؤثر على سلامة وجودة الغذاء.

وأوضح المهيري لـ"الإمارات اليوم"، أن البلدية تقوم من خلال الرقابة الغذائية بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة وطرق التخزين المناسبة للمواد الغذائية، وأيضا التحقق من القيام بعمليات تنظيف فعالة ومكافحة الحشرات والقوارض بما يضمن حماية الأغذية من التلوث، حيث يقوم مفتشو القسم بالتوعية والإرشاد للعاملين في تداول الغذاء والتأكد من التزامهم بالنظافة الشخصية واتباع سلوك لا يتسبب في تلوث الأغذية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news