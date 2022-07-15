احتساب رسوم مواقف و"درب" من الإثنين إلى السبت في أبوظبي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أوضح مركز النقل المتكامل بأبوظبي كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه سيتم احتساب رسوم مواقف ودرب من الإثنين إلى السبت وستكون مجانية أيام الأحد، وذلك اعتباراً من اليوم.
       

طباعة
أعلى