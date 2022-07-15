احتساب رسوم مواقف و"درب" من الإثنين إلى السبت في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح مركز النقل المتكامل بأبوظبي كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه سيتم احتساب رسوم مواقف ودرب من الإثنين إلى السبت وستكون مجانية أيام الأحد، وذلك اعتباراً من اليوم.



مركز النقل المتكامل بأبوظبي: اعتباراً من اليوم، سيتم احتساب رسوم مواقف ودرب من الإثنين إلى السبت وستكون مجانية أيام الأحد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wU8OJh3yOk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 15, 2022

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