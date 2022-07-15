6 نصائح لسفر صحي وآمن خلال الصيف

المصدر: وجيه السباعي-دبي

مع بداية فصل الصيف، وموسم الإجازات، تبدأ العائلات والأفراد بالتخطيط لقضاء رحلات خاصة في بلدان مختلفة، إلا أن الأطباء والجهات الصحية في الدولة، شددوا على ضرورة اتباع إجراءات خاصة خلال السفر للوقاية من الأمراض المحتملة.

ومن جهتها حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 6 إجراءات على المسافرين خلال فصل الصيف اتباعها لضمان سفر صحي وآمن وخال من الأمراض، تتمثل في " ضرورة التأكد من الحالة الوبائية في الدولة التي تنوي السفر إليها مع ضرورة الحرص على أخذ التطعيمات عند الحاجة"

وتابعت المؤسسة " على المسافر التأكد من سلامة الطعام والشراب لتجنب آلام المعدة، والمحافظة على استخدام واقي الشمس، وضرورة غسل اليدين وتعقيمهما بانتظام"

وشددت على ضرورة استخدام المسافر طارد الحشرات عند الحاجة للوقاية من لسعات البعوض والحشرات في البلدان التي تنتشر بها، كما طالبت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم تحديدها من قبل طاقم الطائرة".

ونصح أطباء المسافرون بضرورة تلقي التطعيمات الخاصة بكورونا كاملة، قبل السفر، والحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والتواصل مع سافرة الدولة في حالة التعرض لحالة صحية حرجة.

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