15 نصيحة للتحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول إلى الإمارات

المصدر: أحمد عابد ـ أبوظبي

نبهت الحكومة الرقمية للدولة، أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج دولة الإمارات، حيث لابد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول ساري، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

وشددت على أنه إذا عرض شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، وإذن دخول إلى الدولة لاستكمال إجراءات عقد العمل وتأشيرة الإقامة.

وأكدت أن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يمنح الشخص الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة العمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه قد يتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.

ولفتت إلى أنه قد يتعرض الأشخاص الأجانب، الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات احتيال في بلدانهم، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول.

ووجهت 15 نصيحة ينبغي على الأجنبي إتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات الاحتيال وهي:

إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول.

يمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام – حالة الطلب).

بعد قيامك بتوقيع عرض العمل، سيرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة، وللتحقق من صحة إذن الدخول الصادر من أي إمارة من إمارات الدولة السبع، يرجى الاطلاع على النقطتين 8 و9 أدناه.

لا يعطيك إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات. وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات والإبعاد عن الدولة.

ينبغي العلم أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات.

تأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً. يمكنك البحث عن اسم الشركة باللغة الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.

إذا كانت لديك أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الهاتف 0097168027666/ أو عبر البريد ask@mohre.gov.ae، أو عبر خدمة المحادثة الفورية.

إذا حصلت على تأشيرة/إذن دخول صادر من دبي، يمكنك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

أما التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، فيمكنك التحقق من صحتها عبر المنصة الإلكترونية eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، وطيران العربية. كما تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن الفنادق ووكالات السفر المرخصة في دولة الإمارات.

وحتى لا تدفع أكثر من المستحق، تعرف على رسوم التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي.

احصل على المساعدة بشأن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من دبي عبر خدمة المحادثة الفورية على موقع آمر، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

تعرف على مزيد من المعلومات عن التأشيرات وأذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة عبر خدمة المحادثة الفورية على منصة eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

لا يوجد شيء يسمى «تأشيرة عمل حرة» تمكنك من العمل في أي شركة، بل من المفترض أن تعمل لدى صاحب العمل الذي أصدر لك التأشيرة، ولكن هناك إمكانية بأن يعطيك صاحب العمل تصريح للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج دولة الإمارات، حيث لا بد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول ساري، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

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