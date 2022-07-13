«أبوظبي للإسكان» تخطر المستفيدين من «حزمة المنافع السكنية»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، الدكتور محمد راشد الهاملي، أن الهيئة باشرت التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2022، التي وجّه بصرفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لمواطني أبوظبي.

وحث الهاملي المستفيدين على البدء بتفعيل والاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة لهم، مشيراً إلى حرص الهيئة على تنفيذ أوامر القيادة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل على ترجمة القرارات المتعلقة ببرامج الإسكان لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي. وتشمل حزمة المنافع السكنية الثانية قروض بناء، وصيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء، وقروض شراء مساكن جاهزة، وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد بقية المستحقات.

وأشار الهاملي إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة الإسكانية الثانية بلغ أكثر من 1100 مواطن، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، مؤكداً حرص القيادة على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم، وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسر مستقرة لمستقبل مبهر انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن المواطن الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن.

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