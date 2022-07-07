"صحة" تعلن عن مواعيد العمل المستشفيات والمراكز الصحية خلال يوم عرفة وعيد الأضحى

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن ساعات العمل في منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى، بدءاً من يوم التاسع من ذو الحجة 1442هجري الموافق 8 يوليو 2022، إلى 12 ذو الحجة الموافق 11 يوليو. في منطقة الظفرة، ستعمل جميع أقسام ووحدات الرعاية العاجلة والطوارئ على مدار الساعة. كما ستعمل أقسام الطوارئ في مستشفى العين ومستشفى توام على مدار الساعة أيضاً.

وأشارت إلى أن قسم الطوارئ في مستشفى الكورنيش سيعمل على مدار الساعة، إلى جانب أقسام الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة ومستشفى الوقن طوال يوم عرفة وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك. فيما سيتم إغلاق جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية خلال عطلة العيد

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