عمار النعيمي يأمر بصرف مليوني درهم للصيادين في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مكرمة مالية قيمتها مليونا درهم، للصيادين المزاولين مهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في إطار دعم الصيادين المواطنين للحفاظ على مهنة الصيد، التي تحمل العديد من الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، وتذليل المعوقات التي تواجهها، وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها للأجيال المقبلة، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة في مختلف المجالات والمهن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news