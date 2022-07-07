حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 251 من نزلاء المنشآت الإصلاحية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن 251 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، بما يعكس اهتمام سموه بهذه الفئة وتمكينهم لممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات.

وجاء الأمر إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة لأسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.

وأكد النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن محيمد، أن العفو فرصة ذهبية للسجناء لطي الصفحات القديمة، بما حوته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون التي يستظل بها المجتمع.

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