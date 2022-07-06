البقع الزيتية تمنع السباحة على شواطئ كلباء

المصدر: سمية الحمادي. كلباء

رفعت بلدية كلباء التابعة للشارقة الأعلام الحمراء على شواطئها لمنع ممارسة السباحة في البحر بشكل مؤقت نظراً لتلوث الشواطئ بالبقع الزيتية والقار، ولتمكن الفريق المختص من التخلص من الآثار السلبية التي نتجت عن التلوث التي تشهدها الشواطئ لوجود بقع زيتية امتدت إلى حافتها.

وتجري الفرق المختصة عمليات تنظيف لشواطئ المنطقة وإبعادها عن السواحل، لتلافي الأضرار في أقل وقت ممكن، كما تحاول جاهدة لمنع المواد البترولية والزيتية من الدخول للسواحل والمحميات.

فيما أوضحت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن بقعة الزيت تنتج عن تسرب نفطي، ما يمكن القول إنه انسكاب للنفط في مياه البحر عموماً، وبالقرب من السواحل خصوصاً، مشيرين إلى أنه في بعض الأحيان يسكب النفط على الأرض، بالقرب من الشواطئ، وهو عملية إطلاق للسوائل الهيدروليكية البترولية، ما يعني أنه أحد أشكال التلوث البيئي الذي يستدعي مكافحته والتصدي له، وهو ما تقوم به فرق مختصة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات ذات العلاقة.

ولفتت الهيئة إلى أن النفط المسكوب وتلك البقع قد تكون مجموعة متنوعة من المواد، بما فيها النفط الخام من الناقلات والآبار والمنصات البحرية والمنتجات النفطية المكررة كالبنزين والديزل، وغير ذلك.

وأشارت إلى أن مثل هذه التسرّبات النفطية وبقع الزيت لها آثار سلبية على البيئة، ما يعني بذل الجهود للتصدي لها، مشددةً على ملاحقة السفن المتسببة بهذا التلوث، وتوقيع أقصى العقوبات عليها.

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