حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 93 نزيلاً

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 93 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعدما انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به، وأمر سموه بإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال الفترة الماضية.

ويأتي أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم، ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة لتكتمل فرحة العيد بعودتهم إلى أسرهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news