«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «كافتيبيك» في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إغلاقاً إدارياً لمطعم وكافتيريا كافتيبيك، بمدينة بعيا السلع في منطقة الظفرة، نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، وعدم الالتزام بنظافة المنشأة والمعدات، واستخدام أقمشة غير نظيفة في عمليات التنظيف بمناطق تحضير الطعام، ما يؤدي إلى حدوث التلوث التبادلي للأغذية.

وأشارت إلى رصد حشرات في مناطق تحضير الطعام، بالإضافة إلى إجراء المطعم عمليات الصيانة أثناء تداول المواد الغذائية، ما يؤثر في سلامة الغذاء، واستخدام معدات وأدوات غير ملائمة وغير مصنفة للاستخدام الغذائي، بالإضافة إلى سوء حفظ الأغذية الجاهزة للتقديم والأغذية الجافة، كما تم رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية محفوظة في الفريزر والثلاجة مع مواد غذائية أخرى صالحة للاستهلاك.

وأوضحت أنه على الرغم من تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، لافتة إلى تحرير المفتشين ثلاث مخالفات سابقة إضافة إلى تنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أن المطعم لم يقم بتصويب أوضاعه واستيفاء الملاحظات الواردة بحقه.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

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