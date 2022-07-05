سقوط أمطار في بعض مناطق الدولة.. فيديو
شهدت اليوم بعض مناطق الدولة سقوط أمطار متفرقة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.
أمطار طريق #دبي #العين حالياً .. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pGbz4u7ZZd— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022
أمطار طريق #دبي #العين حالياً . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oiLwx5lIv3— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022
أمطار وبرد على مساكن #العين حالياً . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/LTkobmEyDK— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022
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