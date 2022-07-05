سقوط أمطار في بعض مناطق الدولة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت اليوم بعض مناطق الدولة سقوط أمطار متفرقة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news