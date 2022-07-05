سقوط أمطار في بعض مناطق الدولة.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

شهدت اليوم بعض مناطق الدولة سقوط أمطار متفرقة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.

 

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