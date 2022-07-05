بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى مكة المكرمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لعام 1443هـ إلى أرض مكة المكرمة، الأحد الماضي، قادمة من المدينة المنورة، لاكتمال عمرة القدوم للحج، وستظل البعثة في رحاب مكة المكرمة حتى الخميس المقبل.

وقال المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون القانونية، رئيس البعثة، مروان الشحي، إن حجاج بعثة دبي وصلوا إلى أرض مكة المكرمة بعد بالإحرام من ميقات «ذو الحليفة»، وهو ميقات الإحرام لأهل المدينة، الذين يمرون عليه من غير أهلها، يحرمون منه، وهو من المواقيت التي حددها النبي استعداداً لعمرة القدوم والتمتع بالعمرة إلى الحج.

وأكد الشحي إلقاء دروس ومحاضرات توعوية، قدمها لأفراد البعثة كل من الشيخ خالد إسماعيل، والشيخ عبدالله موسى، من وعاظ الدائرة، لإرشاد الحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتناول المحاضران عمرة القدوم والتمتع بها، وشرح مناسك وأحكام الحج بشكل تفصيلي.

وستستمر المحاضرات في مكة المكرمة حتى الثامن من ذي الحجة، استعداداً لاستكمال أداء مناسك الحج.

جدير بالذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تضم 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي، وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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