«السلامة الغذائية» تنصح الحجاج بتقليل اللحوم والاعتماد على المعلبات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المواطنين والمقيمين المتوجّهين لأداء فريضة الحج، إلى الاعتماد على المعلّبات صغيرة الحجم، والفاكهة والخضار الطازجين، خلال فترة أداء المناسك بالأراضي المقدسة، مع الحرص على تقليل تناول اللحوم والدواجن والأسماك قدر الإمكان، لتجنّب أي إصابات محتملة بالتسمم الغذائي أو التلبّكات المعوية.

وأكدت أهمية اختيار أطعمة تساعد الحجاج على تأدية مناسك الحج بسهولة، لاسيما أن الفترة الإجمالية التي يقضيها الحاج لأداء المناسك لا تتجاوز أسبوعين.

ونصحت الهيئة، في كُتيّب إرشادي أصدرته لتوعية الحجاج، بالاعتماد على المواد الغذائية منخفضة الخطورة، التي يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة، ولا تحتاج إلى تبريد لحفظها، مثل العسل والمعلّبات والمواد الجافة، وتقليل الأغذية عالية الخطورة وسريعة التلف، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

وذكر الكتيّب أنه في حال توجه الحاج لشراء منتج غذائي من المتاجر، فعليه الحرص على قراءة البطاقة الغذائية، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وعدم وجود انبعاج أو انتفاخ أو صدأ أو تسرّب في مكونات المعلبات.

كما شدد على تناول مياه الشرب المعبأة، وعدم الشرب من مياه الحنفيات، لعدم التأكد من سلامة مصدرها. «الهيئة» حذّرت الحجاج من شرب مياه الحنفيات.

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