4 دراهم زيادة في تعرفة عداد مركبات الأجرة بالشارقة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه تقرر زيادة تعرفة سيارات الأجرة بالإمارة بقيمة ٤ دراهم، وذلك بعد قرار تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة، اعتباراً من أول يوليو الجاري، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للإمارة، للارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة وحافلات النقل بين المدن.



وأوضحت الهيئة ل"الإمارات اليوم"، أن التعديل الذي تم يخص تعرفة سيارات الأجرة فقط.



جاء القرار تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيزاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية الحالية بعد تحرير سعر الوقود.

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