بعثة الحج لحكومة دبي تزور الأماكن التاريخية في المدينة المنورة

المصدر: دبي - وام

زارت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اليوم الأماكن التاريخية والمقدسة في المدينة المنورة.

وقال هلال الفيلي المسؤول الإعلامي للبعثة الرسمية إن جميع حجاج بعثة دبي بخير بحمد من الله وفضله ووصلنا بسلامة الله إلى أرض المدينة المنورة وتم استقبال حجاج دبي والترحيب بهم وتوفير جميع سبل الراحة والطمأنينة لهم من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار إلى أن الزيارة شملت المواقع التاريخية التي تشهد على الأحداث التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وتعرف الوفد على تاريخ المدينة المنورة قبل وبعد ظهور الإسلام وعلى الأماكن التاريخية التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته من مكة إلى المدينة.

وأضاف أنه تم كذلك زيارة الأماكن المقدسة في المدينة المنورة مثل مسجد قباء وأداء ركعتي الصلاة فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومساجد الصحابة وجبل أحد والرماة ومقابر دفن الصحابة وشهداء أحد وسيد الشهداء الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المعالم والآثار ذات التاريخ العريض مما ذكر في سيرة السابقين.

وأوضح أن البعثة ستبقى في رحاب المدينة المنورة ثم تنطلق غدا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وهي عمرة القدوم للاستعداد لفريضة ومناسك الحج.

يذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي للحج تضم 70 حاجا من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news