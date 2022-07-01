"سالك" للمركبات المسجلة في دول التعاون الخليجي تتوفر فقط عبر الوكلاء المعتمدين

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه إذا كانت المركبة مسجّلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وصاحيها يريد قيادتها في دبي واستخدام بوابات سالك، يجب شراء بطاقة سالك عبر الوكلاء المعتمدين فقط ومن ثم تفعيل البطاقة عبر قنوات الهيئة الذكية ومنها تطبيق "دبي درايف".

وأشارت إلى أنه يجب أن تثبت بطاقة سالك على زجاج المركبة الأمامي لترتبط عند تفعيلها ترتبط بحساب سالك المسبق الدفع. ويتم التعرّف على البطاقة الخاصة بالمركبة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) حيث يخصم 4 دراهم تلقائيًا من حساب سالك المدفوع مسبقًا في كلّ مرة تعبر فيه المركبة بوابة التعرفة

ويضم النظام 8 بوابات تشمل بوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الصفا، وبوابة القرهود، وبوابة المكتوم، وبوابة نفق المطار، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب. وتبلغ رسوم التعرفة 4 درهم عند المرور كل مرة من البوابات المذكورة بينما تستحق التعرفة مرة واحدة بالنسبة لبوابتي الممزر في حال مرت المركبة مرتين في نفس الاتجاه خلال ساعة، كما تكون رسوم بوابة المكتوم مجانية بدءا من يوم الخميس الساعة 10 مساءا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

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