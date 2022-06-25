"الأرصاد" يوضّح لـ"الإمارات اليوم" أسباب تكرار الزلازل "المحْسُوسة" في الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أرجع المركز الوطني للأرصاد، أسباب تكرار الزلازل التي يتم تسجيلها في جنوب إيران، والتي يكون بعضها محسوساً بشكل خفيف في شمال الدولة، إلى أن هذا النشاط الزلزالي الذي يحدث خلال هذه الفترة، في سلسلة جبال زاغروس جنوب إيران، نتيجة حركة الصفيحة الأرضية العربية بتصادمها مع الصفيحة الأرضية الأوروآسيوية (جنوب ايران - جنوب باكستان)، هو نشاط "اعتيادي"مؤكداً أن هذه الزلازل لا يكون لها أي تأثير على الدولة.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـلمركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، زلزالا بقوة 6.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 07:37 صباحاً، شعر به (بشكل خفيف) بعض سكان شمال الدولة، ولكن لم يكن له أي تأثير.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" أن منطقة جنوب إيران تعد من أكثر المناطق النشطة زلزالياً حول العالم، نتيجة انتشار العديد من الصدوع الأرضية المختلفة، لاسيما وأن الصفيحة الأرضية العربية تتحرك نحوها بمعدل 2 سم سنوياً تقريبًا ، حيث تتصادم هناك بالصفيحة الأرضية الأوروآسيوية، لافتاً إلى أن هذه المنطقة عادة ما تشهد زلازل قوية من وقتٍ لآخر، ودائماً ما يسفر عنها هزات أرضية في صورة توابع للزلزال تمتد لفترات تتراوح من أيام إلى شهور.

وشبّه المركز؛ الزلازل بأنها أقرب لـ"حالة التنفيس عن الغضب" لدى الإنسان، والتي قد ينفعل خلالها الإنسان إما بشكل كامل ولمرة واحدة ويبدأ بعدها ليعود إلى طبيعته، أو بشكل مرحلي ليهدأ بعدها أيضاً ويعود إلى طبيعته، مشدداً على أن شعور بعض سكان شمال الدولة بهذه الزلازل، يعد أمراً طبيعياً، لكن هذه الهزات غالباً لا يكون لها أية تأثيرات على الدولة.

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