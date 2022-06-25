ساعة من النشاط البدني يومياً تقلل خطر الإصابة بـ"سمنة الأطفال" 40%

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أفادت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تزايد معدلات السمنة لدى الأطفال بنسبة عالية كل 10 سنوات، مؤكدة أن البدانة تؤثر على الصحة النفسية للطفل وكذلك على صحته العامة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لدى الأطفال في عمر صغير.

ووجّهت خلال كتيب أصدرته أخيراً عن سمنة الأطفال، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، بضرورة تخصيص ساعة في اليوم للأطفال من دون الـ18 عاماً للعب والحركة وممارسة الأنشطة البدنية كالجري في الحدائق أو قيادة الدراجات في الأماكن المخصصة والآمنة للطفل، واللعب على الشواطئ، وغيرها من الأنشطة التي يفضلها الأطفال، مؤكدة أن ساعة من النشاط البدني اليومي للطفل تجعله أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 40%.

وأوضحت إدارة التثقيف الصحي، أنه في حال كان الطفل يعاني من السمنة، يجب تشجيعه على ممارسة النشاط البدني من خلال الأنشطة التي يفضّلها والبدء بالتدريج حتى يتمكن من ممارستها لوقت أطول.

وحددت 7 فوائد لممارسة النشاط البدني للأطفال تمثلت في: تعزيز الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية لدى الأطفال، وزيادة مستويات التركيز والتعلم، والمساعدة على تقوية العضلات والعظام، والتحسين من اللياقة العامة وصحة القلب، والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، والتحسين من جودة النوم، وكذلك تحسين الحالة المزاجية.

وذكرت أن للتغذية دور مهم لصحة الطفل الجسدية والعقلية، داعية للاهتمام بجودة تغذية الطفل منذ بداية تناوله للطعام في عمر الـ6 أشهر، من خلال تجنب المعلبات والأغذية المصنعة والمعلبة، والاعتماد على الأغذية الطازجة في تحضير الطعام، وتجنب الأغذية الغنية بالسكر والملح والمواد الملونة، واختيار الخضروات والفواكه الطازجة والعضوية.

وطالبت إدارة الثقيف الصحي، مقدمي الرعاية، بالاهتمام بإكساب الطفل عادات غذائية صحية مثل: مضغ الطعام جيداً قبل بلعه، والتوقف عن الطعام عند الشعور بالشبع وعدم إجبار الطفل على إنهاء طبقه، والتأني في تناول الطعام، وتناول الطعام عند الشعور بالجوع، مع تناول كميات بسيطة، والتنوع في المصادر الغذائية في الوجبة الواحدة.

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