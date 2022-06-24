مسبار الأمل يرصد ساعات اليوم على المريخ

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عن رصد تباين ساعات اليوم ضمن سحب المياه الجليدية على سطح الكوكب الأحمر، بواسطة مقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء، وذلك في مقطع مصور مدته 11 ثانية نشره المشروع على "تويتر".

ويهدف المقياس الطيفي إلى دراسة الغلاف الجوي السفلي للمريخ في نطاقات الأشعة تحت الحمراء، وتوفير معلومات من الغلاف الجوي السفلي بالتزامن مع ملاحظات من كاميرا الاستكشاف، حيث تتمثل مهمة المقياس في قياس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، كما تم تطويره لالتقاط ديناميكيات الغلاف الجوي المتكاملة للمريخ، باستخدام مرآة المسح الضوئي لتوفير 20 صورة في الدورة الواحدة بدقة تبلغ من 100 إلى 300 كم لكل بيكسل.

ويبلغ طول اليوم الواحد على سطح المريخ 24 ساعة و37 دقيقة، بينما تصل السنة المريخية إلى 687 يوماً أرضياً، كما يواصل مسبار الأمل حالياً الدوران في مداره العلمي المخطط له حول المريخ، والذي يتراوح ما بين 20000 و43000 كيلومتر مع ميل باتجاه المريخ بمقدار 25 درجة، ما يمنحه قدرة فريدة على إكمال دورة واحدة حول الكوكب كل 55 ساعة، والتقاط ملاحظات شاملة من الكوكب كل 9 أيام.

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