مذكرة تفاهم لمكافحة كل أشكال الإعاقات البصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، ومؤسسة نور دبي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى، وجميع أشكال الإعاقات البصرية.

وقّع المذكرة كل من الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر علي محمد المطوع، والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، في مقر مؤسسة الأوقاف بدبي. وتنص مذكرة التفاهم على التنسيق والتعاون بين «الأوقاف» و«نور دبي» لدعم وعلاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكل أنواعها للمرضى المسجلين لدى «نور دبي»، من خلال تفعيل المصارف الوقفية، كما تدعم المذكرة البرامج والمبادرات التي تطلقها مؤسسة نور دبي لعلاج مرضى العيون، وحالات الإعاقة البصرية داخل الدولة وخارجها. ووجهت «أوقاف دبي» بتخصيص مبلغ 300 ألف درهم بشكل عاجل لعلاج عدد من حالات مرضى العيون المتعسرين.

وأكد المطوع أهمية بناء شراكات تسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتدعم الأعمال الخيرية والإنسانية في المجتمعات، مضيفاً أن التعاون مع مؤسسة نور دبي يأتي في إطار حرص أوقاف دبي على إيجاد الفرص المناسبة لدعم قطاع الصحة، وإحداث تغييرات ملموسة على الجانب الصحي للأفراد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news